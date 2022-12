Cammaroto: "Tre squadre su Demme, ma può anche restare! La posizione di Spalletti"

Calciomercato Napoli - Arrivano novità di mercato da Emanuele Cammaroto su Napoli Magazine:

"Stavolta non si potrà dire che la coperta sarà corta, siamo alla prospettiva di una squadra quasi perfetta nei doppi ruoli, con il solo punto interrogativo del caso Demme. C'è Gaetano che cresce e merita fiducia. Ad oggi Demme si guarda attorno e aspetta proposte ma non chiude all'ipotesi di restare. E d'altronde in una stagione come questa la logica vorrebbe che un calciatore faccia di tutto per vedere il proprio nome scritto in un gruppo che può fare la storia. C'è la Salernitana su Demme ma tornerà alla carica pure il Monza. Sondaggi anche da Sampdoria e Torino. In ogni caso Spalletti ha detto due cose alla società: la prima indicazione è che non considera incedibile Demme, è disponibile a dargli spazio ma non sarà esattamente il minutaggio che si aspetta il centrocampista. La seconda indicazione è che Gaetano non va ceduto in prestito, Spalletti crede in lui e lo ha blindato, con la convinzione di farlo crescere e sfruttare il suo talento. Il Napoli aspetta le valutazioni di Demme ma gli ha fatto capire che c'è una dead line: dentro o fuori entro la prima decade di gennaio".