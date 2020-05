Cammaroto su Mertens: "Accordo verbale raggiunto con l'Inter, ma vuole essere protagonista a Napoli"

Ultime calcio Napoli - Emanuele Cammaroto fa il punto sul calciomercato del Napoli per Napoli Magazine:

Mertens

"Mertens sposa il Napoli. La svolta è arrivata ieri nelle ultime 48 ore quando il belga ha tirato le somme sul suo destino calcistico scegliendo di restare a Napoli. Lo avevamo detto che il Napoli aveva fatto le sue mosse e che la palla ora passava a Dries, con la svolta soltanto in caso di un passo indietro del giocatore è così è stato. La questione va oltre i numeri e c'è un retroscena che non è ancora emerso ma è la vera chiave di tutto. Al di là dei 4 milioni di ingaggio per due anni e il premio alla firma, oltre a una serie di bonus legati alle presenze e alle marcature, è il desiderio di Mertens di essere protagonista e non comprimario che ha spostato la bilancia della partita. Mertens aveva raggiunto un accordo verbale con l'Inter ma aveva anche chiesto garanzie tecniche a Marotta, una maglia da titolare accanto a Lukaku: una certezza che i nerazzurri non hanno dato, spiegando che la volontà di Conte era quella di mettere in organico Mertens in organico con un ruolo importante ma non da inamovibile, posizionandolo al posto di Sanchez che non verrà riscattato. E quindi l'Inter intende prendere anche un'altra punta fisica e non a caso si parla di Werner o Cavani. A quel punto Mertens ha deciso di fare un passo indietro e restare a Napoli, dove gli viene garantito un ruolo di primo piano, ha la stima di Gattuso e l'affetto della piazza".