Cammaroto: "Strada spianata per Kean: Gattuso lo ritiene un profilo simile as Osimhen e su Vlahovic..."

Ultime calcio Napoli - Emanuele Cammaroto ha scritto nel suo editoriale per NapoliMagazine.com:

Kean

"Per Moise Kean il Napoli ha già la strada spianata. C'è il gradimento del giocatore per Napoli, Gattuso lo ritiene un profilo forte e simile per caratteristiche tecniche a Osimhen. Sarebbe certamente fattibile anche l'intesa con l'Everton, con cui il Napoli già sta trattando la cessione di Allan. Uniche perplessità sul lato caratteriale del giocatore per il comportamento a volte fumantino ma il talento c'è e piace a tutto lo staff azzurro. Sarebbe un'operazione in perfetto stile Napoli. E poi Vlahovic. Il Napoli ci aveva provato a gennaio per questo attaccante ma la Fiorentina disse no. E' un nome che piace molto e il Napoli potrebbe riprovare un approccio per un investimento importante. Giuntoli è in ottimi rapporti con l'agente Ristic, è una pista da seguire con molta attenzione".