Cammaroto sicuro: "Addio Juan Jesus a gennaio, richiesta del Napoli! Ha due possibili destinazioni"

Calciomercato SSC Napoli - Emanuele Cammaroto, editorialista di calciomercato per NapoliMagazine ha parlato del mercato del Napoli. In un passaggio, parla del futuro di Juan Jesus:

"Juan Jesus è ai saluti e gli è stato già chiesto di trovare una soluzione con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Il Flamengo è un'idea, non l'unica, c'è anche la possibilità che vada in Arabia Saudita. Rafa Marin al momento non convince nemmeno lui, se non siamo alla bocciatura poco ci manca, ma qui non c'è ancora una decisione definitiva".