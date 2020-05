Cammaroto: "Per Osimhen pronta prima offerta inserendo Ounas, piace ancora Rashica. Boga? La trattativa non decolla"

Ultime calciomercato Napoli. Emanuele Cammaroto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di NapoliMagazine facendo il punto sulle trattative in attacco del Napoli:

Conosco bene la fonte da cui è trapelata la notizia di Osimhen (come fu per Mertens..) ed è una pista veritiera. Attenzione però al "Pepe bis". Gradimento totale del giocatore per il Napoli, rapporti ottimi con il Lille, ma i francesi sono una bottega cara e al momento partono da 50 milioni sperando in un'asta con le big della Premier League. C'è la volontà del Napoli di prendere il giocatore, profilo perfetto per i parametri del club, ma è una pista difficile. O lo prendi adesso o diventa un Everest, perché sullo sfondo si affacciano alcuni club inglesi come il Liverpool e proprio l'Arsenal che prese Pepe un anno fa e che si prepara a congedare Lacazette e può perdere Aubameyang. Verrà fatto un tentativo per inserire Ounas nella trattativa, per abbassare la trattativa. Si studia una prima offerta da 30 milioni più Ounas, i francesi alzeranno la posta ma siamo alle schermaglie iniziali.

Tra l'altro mi risulta che il Napoli non abbia mollato la presa per Rashica: il Lipsia è avanti ma attenzione perché gli azzurri considerano il kosowaro un sostituto ideale di Callejon, da affiancare in quel ruolo a Politano ma che può anche spostarsi a sinistra in caso di necessità. I partenopei potrebbero mettere sul tavolo soldi più il cartellino di Younes che vuole tornare in Germania.

Boga continua a piacere ma è una pista che non decolla perché, anche se il Chelsea non lo ricomprerà, il Sassuolo continua a chiedere la luna. Dubbi, tra l'altro, di carattere tattico: grande talento ma di difficile inserimento negli schemi di Gattuso per la sua "anarchia", gioca soprattutto sulla sinistra dove c'è già Insigne, e a destra comunque c'è già Politano, sul quale il Napoli punta con piena convinzione.