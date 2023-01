Cammaroto: "Osimhen-Napoli, ADL proverà a blindarlo per un'altra stagione con la promessa di lasciarlo partire. Le ultime su Zielinski..."

Emanuele Cammaroto ha parlato del calciomercato del Napoli, ai microfoni di NapoliMagazine:

"Si guarda al mercato estivo, sapendo che potrebbe arrivare una maxiofferta per Osimhen, che Adl proverà a blindare per un'altra stagione con la promessa poi di liberarlo. Non sarà semplice perché su di lui ci sono Manchester United, Chelsea e Real Madrid. Per portare via Osimhen da Napoli serviranno 120 milioni, non un'unghia in meno. In estate l'idea e' quella di replicare le mosse di un anno fa e allora Lozano potrebbe partire e nelle prossime settimane capiremo se accadrà lo stesso con Zielinski. Lo scouting azzurro si sta gia' muovendo su vari fronti. Ounahi resta sempre nel mirino e McKennie che tratta con il Leeds avvicina il marocchino al Napoli, che tuttavia ribadisce di non voler partecipare ad aste. Se ci saranno condizioni bene, altrimenti Giuntoli guarderà altrove".