Cammaroto: "Il Napoli resta favorito nella corsa a Victor Osimhen, per ora nessuna asta: da Liverpool e Manchester nessuna offerta"

Ultime calcio Napoli - Emanuele Cammaroto ha scritto nel suo editoriale per NapoliMagazine.com:

Osimhen

"Nonostante le manovre circensi del nuovo agente, il Napoli resta ancora favorito nella corsa a Osimhen. L'entourage del giocatore, per giustificare le promesse fatte al nigeriano con il cambio di procura, sta tentando di scatenare un'asta che almeno per ora non c'è. Manchester United e Liverpool al momento non hanno fatto pervenire offerte ufficiali al Lille. I club inglesi sono stati contattati direttamente dall'agente e hanno espresso gradimento per il giocatore: ma è cosa diversa rispetto alle cose che si stanno dicendo in queste ore. Il Napoli non aspetterà in eterno ma si fa forte del patto con il Lille. Tutto in piena evoluzione in un affare che comunque si sta avviando al dentro o fuori finale perché la pazienza in casa Napoli c'è ancora ma non può essere infinita".