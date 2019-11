Cammaroto: "Callejon verso la Cina già a gennaio, Haaland costa troppo! Inzaghi più di Gasperini e Spalletti per il futuro della panchina"

Calciomercato Napoli - Emmanuele Cammaroto ha pubblicato il suo consueto editoriale su NapoliMagazine soffermandosi sul mercato del Napoli:

"Aspettando il trittico che deciderà il destino di Ancelotti rimane in stand by il mercato di gennaio, e al momento l'unica pista che rimane credibile oltre le solite smentite e' quella di uno scambio Hysaj-Florenzi che converrebbe a tutti. L'albanese vuole andare via e la Roma lo tratta, il Napoli vuole un esterno che possa fare il terzino ma anche giocare più alto e sarebbe perfetto per sostituire Callejon, che già a gennaio potrebbe andare in Cina. Attenzione al dopo Ancelotti perché le voci su Simone Inzaghi per giugno sono vere e assolutamente credibili. Ad oggi e' solo un'idea ma e' un profilo che piace molto a De Laurentiis e sarebbe un nome buono per aprire un nuovo ciclo. L'attuale tecnico della Lazio a fine stagione saluterà la capitale, e' un emergente molto motivato e ha carattere e stimoli giusti, sarebbe molto meglio lui per il Napoli che Gasperini o Spalletti, alternative inadatte e rischiose, che non convincono ne' la società azzurra ne' la piazza. Si fanno tanti nomi in questi giorni in orbita Napoli ma tra questi il forte centravanti Haaland costa ormai troppo, ha già un cartellino valutato dal Salisburgo 60 milioni ed e' fuori dai radar del Napoli che stima molto il giocatore e lo ha seguito ma oggi cerca altri profili. Si parla anche di Torreira ma l'Arsenal non ha aperto sin qui all'ipotesi del prestito e almeno per adesso non e' oggetto di una trattativa".