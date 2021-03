Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto scrive sul calciomercato del Napoli su Napolimagazine: "In entrata e' stato bloccato Zaccagni ma bisognerà capire chi sarà il nuovo allenatore e se verrà ritenuto funzionale al progetto. Infine cantano alcune sirene straniere per Lozano ma la volontà del club e del giocatore e' quella di una permanenza in maglia azzurra per almeno un'altra stagione".