Cammaroto a NM: "Sei del Napoli in uscita, il PSG ha pronta l'offerta per Fabian Ruiz!"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto scrive sul calciomercato del Napoli su Napolimagazine: "Dopo ave fallito in Supercoppa, in Coppa Italia e in Europa League il rischio e' quello di ritrovarsi senza più neanche la possibilità di raggiungere quel quarto posto che e' uno spartiacque per il futuro del club. Inutile commentare la Caporetto di Reggio Emilia se non per una riflessione: la reazione di Insigne e' comprensibile e condivisibile, tutto il resto e' una polemica da bar che lasciamo a chi vuole spostare la discussione e anziché parlare di Napoli farebbe meglio a commentare Sanremo. Per il resto gli alibi sono finiti e, al netto di infortuni e casi Covid (che hanno tartassato tutte le squadre), la valutazione su come Gattuso sta gestendo questa stagione e' negativa sotto tutti i punti di vista. Non c'è ancora la scelta del nuovo allenatore e il mercato in entrata per adesso resta in una fase d'attesa ma la società sta già ragionando sul piano A e sul piano B che significano con o senza il quarto posto. In entrambi i casi prende forma comunque la lista dei partenti e l'idea e' quella di lasciare andare intanto Manolas, sul quale c'è una valutazione in atto da tempo perché il greco, al di là del disastro combinato con il Sassuolo, non ha convinto e ha mostrato una preoccupante fragilità fisica. In partenza Hysaj e Maksimovic, ma anche Mario Rui e Lobotka, e poi Elmas che non si e' mai integrato. Il macedone piace al Benfica e si spera di poterlo piazzare per 20 milioni all'estero. Il Psg ha riacceso i riflettori su Fabian Ruiz, per portarlo in Francia alla corte di Pochettino. Leonardo studia un'offerta da 50 milioni, il Napoli vorrebbe partire da quota 60 milioni e conta di aprire un'asta con le big di Liga e Premier. Con Ramadani si parlerà presto di Koulibaly e lo scenario e' fluido: la partenza non e' affatto scontata come già profetizzano di nuovo gli stessi oracoli che la scorsa estate fecero una figuraccia tirando fuori date, aerei e offerte falocche del City e ora ci riprovano con il Bayern Monaco".