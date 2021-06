Clamoroso Repubblica: la SSC Napoli ha contattato Calzona! L'ex vice di Sarri nello staff Spalletti

Calcio mercato Napoli di attesa e pazienza. Spalletti, intanto, continua a lavorare per definire lo staff. Il Napoli calcio ha già preso Francesco Sinatti — che ritorna dopo l’esperienza con Sarri — che avrà la responsabilità di coordinarsi con l’allenatore per curare al meglio la forma fisica del gruppo. Ma quello del preparatore atletico potrebbe rivelarsi non l'unico ritorno. c’è un’idea che ha il profumo del deja- vu

Calciomercato Napoli, torna Calzona?

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica tra le possibilità per il completamento dello staff di Spalletti è spuntato anche il nome di Francesco Calzona che ha chiuso l’esperienza al Cagliari, dov’era stato voluto da Di Francesco. Calzona è stato il vice di Maurizio Sarri nel triennio a Napoli, poi tra i due c’è stata la rottura e il tecnico non lo ha seguito né al Chelsea, né alla Juventus. Il Napoli lo ha contattato e sta verificando se ci sono margini.