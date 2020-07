Il Mattino - Callejon non rinnova! Complicati Bernardeschi e Boga, può decollare l'affare Under

Calciomercato Napoli - Con il rinnovo di José Maria Callejon che non si concretizzerà, si dovrà tornare sul mercato. Come riporta Il Mattino, il Napoli pensa a tre profili per sostituirlo: Boga, Bernardeschi e Under.

Bernardeschi

Calciomercato: Callejon non rinnova, Boga o Under se salta Bernardeschi

L’addio di Callejon lascerà una casella libera a destra nel tridente d’attacco, altro ruolo sul quale il direttore sportivo Giuntoli sta lavorando da tempo. Oltre a quello di Bernardeschi sono stati individuati altri due profili, Under e Boga. La trattativa con l’esterno turco della Roma potrebbe decollare se dovesse svilupparsi il discorso con il club giallorosso per Milik, l’ivoriano del Sassuolo resta il numero uno come ordine di preferenze ma c’è da convincere la società neroverde che al momento lo considera incedibile.