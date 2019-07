Ultimissime calcio Napoli - Non solo il tormentone attaccante, in casa Napoli si procede anche sul fronte rinnovi contrattuali. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, si sarebbe riaperta la trattativa per il rinnovo dello spagnolo José Maria Callejon. Per l'ex calciatore del Real Madrid è pronto un nuovo contratto fino al 2022 e l'intesa appare ogni giorno sempre più vicina. Si dialoga anche con i manager di Younes.