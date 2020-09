Callejon-Lazio, Tuttosport: è il prototipo del jolly che cerca Inzaghi! Potrebbe essere offerto un contratto da 3mln

Ultime calcio Napoli - Un’idea che solletica a Formello: José Callejon alla Lazio, perché no? Ne parla Tuttosport:

“Per ora è un’indiscrezione che circola da ieri e non ha ancora trovato riscontri ma magari il ds Tare ci sta pensando. Lo spagnolo è l’esatto prototipo del jolly che cerca Inzaghi per il centrocampo: la Lazio potrebbe offrirgli tre milioni a stagione che sarebbero ammortizzati in un paio di stagioni. Inzaghi ha già parlato con Tare, il giocatore piace, a breve potrebbe andare in scena anche un incontro con l’agente Quilón”