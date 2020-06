Repubblica - Callejon, il Napoli respinge l'ipotesi di un bonus per luglio e agosto: le ultime

Calciomercato Napoli - Resta ingarbugliata la situazione di José Callejon, orientate però nel continuare la stagione in maglia azzurra. Come riferisce La Repubblica oggi in edicola, l'ipotesi di un bonus ulteriore per luglio e agosto, nel frattempo, è stata già respinta dal club.

Mercato Napoli, Callejon vuole restare fino ad agosto

Ma lo spagnolo vuole appunto restare e ha già ribadito la sua intenzione a Gennaro Gattuso. L'ex Real Madrid spera di trovare un accordo con la società, magari inserendo una copertura assicurativa e a tal proposito saranno decisive le prossime ore.