Callejon al Dalian, Tuttosport: cinesi pronti a formalizzare un'offerta triennale da 30 milioni per gennaio! La strategia del Napoli

Calciomercato Napoli - Il collega Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive la situazione particolare che sta vivendo Josè maria Callejon. Lo spagnolo tra Milan e Liverpool può tagliare il traguardo prestigioso per quanto riguarda il numero di presenze entrando nella top 5 di sempre del Napoli. A tenere banco però è l'argomento mercato.

"Tra San Siro e Liverpool lo spagnolo raggiungerà un’altra colonna del club azzurro, Ciro Ferrara che ha vinto due scudetti con il Napoli e ha messo insieme 322 presenze, due in meno dello stesso Callejon che mercoledì entrerà nella top five all time. Ma lo spagnolo non riuscirà a scalare altre posizioni senza il rinnovo di contratto, perché prima di lui (al quarto posto) c’è Moreno Ferrario con 396 presenze. Il Napoli l’offerta gliel’ha fatta, con un biennale da tre milioni a stagione e la cifra non sembrerebbe soddisfarlo, perché dalla Cina starebbe per essere formalizzata (fronte Dalian, club allenato dal suo mentore Benitez) un’offerta che gli permetterebbe di guadagnare la stessa somma percepita da Hamsik: 30 milioni in tre anni. E se a gennaio dovesse arrivare anche al Napoli una proposta di cessione, il club certamente la prenderebbe in considerazione"