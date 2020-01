Callejon e Mertens, CorSport: lo spagnolo ha già comunicato l'addio! Zero risposte di Dries al rilancio di ADL

Calciomercato Napoli - Sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alfredo Pedullà fa il punto della situazione riguardo Mertens, Callejon:

Mercato Napoli, Callejon dice addio?

"Dries Mertens ieri ha pubblicato un post manifestando la grande voglia di tornare in campo. Ha la nostra solidarietà. Però bisognerebbe capire se accetterà la proposta contrattuale fattagli da De Laurentiis, il tempo che trascorre non aiuta ma bisogna tenere tutte le porte aperte. Il discorso vale per Callejon, che una scelta di addio l’ha già fatta"