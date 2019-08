Sportitalia - Verdi-Torino, il Napoli ci pensa! Possibile partenza di Ounas in prestito: il Nizza è in pole position

Calciomercato Napoli - Cristiano Giuntoli è al lavoro per sfoltire la rosa azzurra. Il direttore sportivo del club partenopeo lavora alla cessione di uno tra Simone Verdi ed Adam Ounas. C'è da registrare, però, nelle ultime ora un'inaspettata pausa di riflessione per il passaggio dell'ex Bologna al Torino da Mazzarri, un'operazione già chiusa da ormai 10 giorni. Ancelotti pare sia orientato ad avere un jolly in più a disposizione da sfruttare per le 3 competizioni e solo l'arrivo di James potrebbe cambiare le carte in tavola.

Mercato Napoli, Verdi alTorino: ADL riflette

"Il Napoli riflette su Verdi e il Torino. Più facile parta Ounas in prestito possibilmente secco: spinge il Nizza più del Lille, in Serie A spera il Cagliari": questo il tweet di Alfredo Pedullà sul proprio profilo social. L'esperto di calciomercato, dunque, ipotizza come cessione più probabile quella dell'attaccante algerino, corteggiato in Ligue 1 ed in Serie A.

Il portale di calciomercato, alfredopedullà.com, riporta la notizia nel dettaglio: