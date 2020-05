Sky - La Lazio blinda Milinkovic Savic, si lavora per il rinnovo di Luis Alberto

Serie A - È stato il tormentone delle ultime due estati, ha messo la firma negli scontri diretti contro Juve e Inter, eppure Sergej Milinkovic-Savic non finirà di nuovo al centro delle voci di mercato dopo questa super stagione. Anche per questioni di forza maggiore: questo lungo stop al calcio ha indebolito il potere d'acquisto delle società e ci saranno meno soldi da investire. Mentre il prezzo dei campioni, almeno in casa Lazio, non scende: la valutazione dei biancocelesti per il centrocampista serbo classe '95 è tornata attorno ai 100 milioni. Difficilmente potranno esserci top club pronti ad avvicinarsi a queste cifre. Quindi la Lazio conta di essere al riparo da brutte sorprese, forte anche della volontà del giocatore: Sergej a Roma sta bene, la qualificazione in Champions League offrirebbe solo una motivazione in più.

Calciomercato - Questione rinnovi: Milinkovic ok, ai dettagli quello di Luis Alberto

In attesa di portare a termine la stagione, la nuova Lazio poi ripartirà dalle certezze. E da Milinkovic. Il contratto del centrocampista, in scadenza nel 2023, è stato infatti prolungato di un anno senza ufficializzazione da parte del club e nei prossimi mesi verrà adeguato il suo ingaggio, attualmente attorno ai 3 milioni di euro. I rinforzi dei biancocelesti passeranno ancora una volta dalle conferme: oltre a Sergej, hanno rinnovato Correa, Caicedo, Lucas Leiva e si attende la firma di Luis Alberto. Oggi ancora di più la Lazio darà forza e continuità alle scelte di programmazione e calciomercato che l'hanno contraddistinta in questi ultimi anni.