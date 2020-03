Sky - Milik-Napoli, il club si prepara alla cessione: Belotti l'idea per sostituirlo, arriverà un terzo ad affiancare Mertens e Petagna

Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik pronto a lasciare il Napoli nella prossima sessione di mercato. Il polacco verso l’addio visto il mancato rinnovo. Situazione congelata tra il Napoli e il calciatore, che ha un contratto in scadenza nel 2021. Al suo posto la SSC Napoli pensa a Belotti e altri attaccanti tra Serie A e calcio estero. Arrivano aggiornamento da Sky Sport mercato.

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato a Sky Sport delle ultime trattative in casa Napoli in entrata e uscita:

“Il Napoli può cedere Milik in estate, è probabile. Il club si sta preparando alla cessione dell'attaccante polacco, il rinnovo di contratto è stato congelato con il club azzurro. Diventa inevitabile quindi arrivare alla cessione di Arek. L’altro “caso”, che è Zielinski, invece va verso il rinnovo”.

Chi sarà il sostituto di Milik al Napoli? Tra i nomi principali nella lista di Giuntoli e Gattuso c’è quello di Andrea Belotti del Torino, pronto ad una nuova avventura. Il Napoli con la cessione di Milik acquisterà un terzo attaccante da affiancare a Mertens e Petagna nella prossima stagione:

“Belotti al posto di Milik potrebbe essere un’idea, ma non c’è una vera trattativa. Il Napoli con l’arrivo di Petagna e il rinnovo di Mertens sta comunque cercando un terzo attaccante con caratteristiche diverse dei due già in rosa per il prossimo anno”.