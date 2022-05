Calciomercato Serie A: occasione Witsel, annuncio ufficiale

Serie A - Ultimissime di calciomercato con l'allenatore del Borussia Dortmund che annuncia in modo ufficiale l'addio di Witsel a fine stagione, sarà svincolato e libero di firmare con un altro club. In passato è stato accostato a Napoli, Inter, Roma e Juventus.

Axel Witsel lascerà il Borussia Dortmund al termine della stagione. Lo ha annunciato in conferenza stampa il tecnico del Borussia Dortmund, Marco Rose: "Witsel è un grande giocatore, ha giocato molte partite importanti per noi. Tuttavia abbiamo deciso di non prolungare il contratto". 33 anni, il belga chiude il suo percorso col BVB dopo 4 stagioni nelle quali ha vinto una Coppa di Germania e una Supercoppa.