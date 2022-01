Calciomercato: regalo dopo Roma-Juve, è in città per le visite mediche

Ultimissime notizie di calciomercato Serie A con il grande colpo della big che sbarca in Italia già in città per le visite mediche. Dopo Roma Juventus arriva il regalo all'allenatore che avrà un nuovo acquisto.

Calciomercato Serie A: regalo dopo Roma-Juve, sbarca in città per le visite mediche

Arrivano aggiornamenti di mercato importanti dopo Roma Juventus un colpo di calciomercato per l'allenatore che è stato accontentato dalla società. Perché arriva il via libera per quanto riguarda il trasferimento di Sergio Oliveira alla Roma di Mourinho. C'è l'annuncio riguardo quello che sarà un nuovo colpo per la società giallorossa. Infatti, siamo agli ultimi dettagli per l'acquisto della Roma per Sergio Oliveira che lascia il Porto. L’operazione dovrebbe chiudersi con un prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto fissato a 13.5 milioni. Manca solo l’ok decisivo dei portoghesi. Sergio Oliveira è atteso a Roma domani per le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto. Possibile già la sua disponibilità nella partita contro il Cagliari di domenica prossima. Il centrocampista ha già salutato i suoi compagni del Porto.

