Calciomercato: Sepe può tornare a Napoli come vice Meret, Ospina lascerà l'azzurro

Calciomercato Napoli - Luigi Sepe potrebbe tornare al Napoli e ricoprire il ruolo di secondo portiere. Scondo la redazione di 1 Station Radio, Sepe potrebbe tornare a Napoli come vice Meret. Durante la trasmissione “Il Sogno del Cuore”, la redazione ha commentato la possibilità di un ritorno a casa per l’estremo difensore non come una semplice ipotesi: la stessa famiglia del portiere avrebbe confermato la volontà di tornare in azzurro. L’arrivo tra i partenopei di Sepe porterebbe David Ospina a lasciare Napoli e una squadra di A sarebbe già pronta ad accogliere il colombiano: la Fiorentina ora guidata da Gattuso, che ha incrociato il sudamericano proprio in terra campana, sarebbe intenzionata al suo cartellino soprattutto in caso di addio da parte di Dragowski.