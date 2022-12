Samardzic-Napoli: ha già rifiutato Milan e Barcellona, è l'erede di Zielinski

Il Napoli mette Samardzic in cima alla lista dei desideri per il futuro. Il club azzurro può andare a comprare il giovane talento dell'Udinese, soprattutto in caso di addio di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è in scadenza 2024 e potrebbe anche andar via l'estate prossima senza un accordo per il rinnovo. Ecco che allora il Napoli pensa di tutelarsi con un acquisto di Lazar Samardzic.

Napoli: chi è Samardzic?

Calciomercato Napoli - Il giovane calciatore tedesco è un classe 2002, un trequartista di grande fantasia e qualità, che negli ultimi metri di campo può risultare decisivo con le sue giocate tra assist e gol. Samardzic è cresciuto nell'Herta Berlino dove ha fatto tutte le giovanili, fino ad arrivare molto giovane già in prima squadra.

A 17 anni Milan e Barcellona trattano di persona con lui e la sua famiglia, fino ad andare a casa del giocatore. Declina però sia l'offerta di Maldini che quella del club spagnolo per restare in patria e non approdare subito in un top club. A credere in lui ci ha provato il Lipsia comprandolo dall'Herta, dandogli anche spazio in 7 partite di Bundesliga a 18 anni, per poi venderlo dopo solo una stagione all'Udinese per 3 milioni di euro.

E' arrivato lo scorso anno in Serie A e subito si è messo in mostra con 2 gol e 2 assist in pochissimi minuti giocati in stagione con la maglia dell'Udinese. Quest'anno, invece, ha già accumulato il doppio dei minuti e spesso è partito anche da titolare. Sono 3 le reti segnate quest'anno da Lazar Samardzic, una anche al Maradona contro il Napoli, dove non ha mollato sul 3-1 a pochi minuti dalla fine, ha scippato palla a Kim e poi da fuori area ha battuto Meret con un grande gol con il mancino, il suo piede preferito. E' anche dotato di buona fisicità nonostante la giovane età, gioca a suo favore anche l'altezza di 1,84 m.

Samardzic Napoli Udinese

Samardzic-Napoli: è il sostituto di Zielinski

a Udine sono sicuri che possa diventare il nuovo De Paul e a Napoli può rappresentare l'erede di Zielinski. Infatti, stanno aumentanddo le possibilità d'addio di Zielinski e per questo il Napoli pensa di comprare Samardzic per sostituirlo. Ottimi i rapporti tra le due società italiane che dall'era De Laurentiis hanno condotto molti affari. Potrebbe accendersi un'altra trattativa in vista dei prossimi mesi tra i due club, con il giocatore che ora a 20 anni sogna il grande salto in una big italiana.

Calciomercato Samardzic Napoli Udinese

Calciomercato Napoli: Samardzic, prezzo e stipendio

Il giovane talento dell'Udinese è uno di quei giocatori che rientra perfettamente nei parametri del Napoli. Perché Samardzic è valutato circa 25 milioni di euro dal club friulano che potrebbe anche calare le pretese. Inoltre, il suo stipendio è di 400mila euro a stagione. Cifre che fanno assolutamente pensare che il Napoli possa realmente investire per acquistare Samardzic in vista del futuro.