CN24 - Rinnovo Rrahmani-Napoli: per novembre può arrivare l'ufficialità

Il Napoli prova a blindare Amir Rrahmani con il rinnovo. Il calciatore è in scadenza 2024 e già dallo scorso gennaio, come raccolto da CalcioNapoli24, è avviata la trattativa tra le parti che al momento si è fermata, ma non si è bloccata.

Napoli: rinnovo CN24 Rrahmani

Calciomercato Napoli - Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24 dal nostro Bruno Galvan, durante la trasmissione Speciale Calciomercato su CalcioNapoli24 Tv, il Napoli ha l'accordo dal gennaio scorso con Rrahmani per il rinnovo. Al momento è tutto fermo per il mercato estivo, ma il rinnovo di Rrahmani a buon punto con il Napoli e proverà ad ufficializzarlo entro il mese di novembre con l'inizio della nuova stagione.