Calciomercato, il Daily Mail annuncia: Guardiola via dal Manchester City, c'è Brendan Rodgers come sostituto

Ultimissime notizie di calciomercato riguardo il clamoroso colpo del Manchester City. Pronta la firma con l'annuncio dall'Inghilterra, decisivo Guardiola che andrà via per fare spazio a Brendan Rodgers al Manchester City.

Calciomercato, bomba Manchester City: è pronto a firmare

Arrivano aggiornamenti di mercato riguardo il futuro di diverse squadre di Premier League pronto a cambiare. Perché è il Daily Mail in Inghilterra che annuncia la trattativa per il possibile approdo di Brendan Rodgers come nuovo allenatore del Manchester City per il dopo Guardiola. L'attuale allenatore del Leicester è stato accostato al Newcastle. L'irlandese preferirebbe aspettare un progetto più "attraente" e ci sarebbe la possibilità di firmare con il Manchester City. Secondo il quotidiano inglese può sostituire Pep Guardiola nel 2023.

Calciomercato, Brendan Rodgers rifiuta il Newcastle

L'attuale allenatore del Leicester Brendan Rodgers che ha affrontato il Napoli in Europa League è stato accostato al Newcastle per il nuovo progetto degli sceicchi arrivati dall'Arabia Saudita e che hanno acquistato il club inglese in queste settimane. Secondo le ultime notizie Brendan Rodgers ha rifiutato il Newcastle per firmare con il Manchester City. E' tra i candidati per il dopo Guardiola.