Calciomercato - PSG, Szoboszlai ad un passo! Napoli, Milan e Lazio beffate

Calciomercato Napoli - Szoboszlai veros il Paris Saint Germain! Il giovane centrocampista classe 2000 del Red Bull Salisburgo andrà via a fine stagione. Dominik Szoboszlai è ricercato in tutta Europa dai grandi club. Su di lui anche Napoli, Milan, Juventus e Lazio. Il calciatore sembrava sempre più ad un passo dalla Serie A, ma ora il PSG può anticipare tutti sfruttando il campionato francese ormai concluso. Si pensa solo al mercato e il club punta a formulare l'offerta di 25 milioni di euro, per il suo acquisto più una percentuale sulla rivendita del 10%.