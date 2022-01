Sky - Torino: arriva Pietro Pellegri dal Milan, accordo con il Monaco

ToroNew, in arrivo un altro colpo per Juric che esulta. Ultimissime notizie di calciomercato per il Torino che piazza l'acquisto per il sostituto di Belotti, esulta l'allenatore con Cairo che gli regala il suo pupillo.

Calciomercato Torino: preso il sostituto di Belotti

Il Milan ha trovato l'accordo con il Monaco per l'acquisto a titolo definitivo di Pietro Pellegri che andrà al Torino. Infatti, come riportato da Sky Sport, i rossoneri verseranno 4 milioni nelle casse dei francesi, poi gireranno in prestito il classe 2001 Pietro Pellegri al Torino fino al termine della stagione.

Tutte le news sul calciomercato e sulla Serie A

Calciomercato Pietro Pellegri Torino Milan

Torino: Pietro Pellegri e Juric si ritrovano

Non è da escludere che Juric decida a fine stagione di fare pressing per un accordo tra Milan e Torino per l'acquisto definitivo di Pietro Pellegri. Il giovane calciatore e l'allenatore sono molto legati tra loro, perché è proprio Juric che ha fatto esordire Pellegri in Serie A a 15 anni, 9 mesi e 5 giorni con la maglia del Genoa e lo fece proprio contro il Torino.