Sportmediaset - Inter: addio a Perisic, accordo con il Chelsea

Calciomercato - Ultimissime di calciomercato sull'Inter che saluterà Ivan Perisic. Tifosi delusi con la società nerazzurra per non aver trattenuto il campione croato, va in Premier League dove firmerà con il Chelsea.

Calciomercato Inter: Perisic al Chelsea, l'accordo

Perisic avrebbe un accordo praticamente già formalizzato con il Chelsea secondo Sportmediaset. Sfumerebbe il rinnovo con l'Inter da parte di Perisic che proprio nei giorni scorsi aveva lanciato un campanello d'allarme dopo la finale di Coppa Italia vinta con doppietta segnata nei tempi supplementari. Il giocatore non è stato felice del trattamento che il club gli ha riservato. L'offerta di 4,5 milioni dell'Inter non basta, per questo Perisic firmerà con il Chelsea a 6 milioni l'anno per due stagioni, ha già un accordo con il club inglese. Il suo entourage si è già mosso con il Chelsea e sembra quasi certo il suo trasferimento a Londra.