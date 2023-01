Ounahi-Marsiglia, è fatta: l'Angers ufficializza l'accordo sui social

Calciomercato Napoli - Le ultime di calciomercato su Ounahi al Marsiglia. Il giocatore marocchino si trasferirà nelle prossime ore. Nulla da fare per il Napoli che si è tirato fuori. E' arrivato l'annuncio direttamente dall'Angers che sui social ha confermato l'accordo.

In stagione, Ounahi ha raccolto 15 presenze in Ligue 1, senza mai trovare il gol. Al Mondiale in Qatar, invece, il centrocampista aveva giocato tutte le 7 partite della nazionale marocchina, confermandosi come uno dei protagonisti della formazione di Regragui.