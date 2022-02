Calciomercato: primo colpo dell'estate del Real Madrid, arriva dal Napoli

Ultimissime notizie di calciomercato con il Real Madrid che avvia l'estate di mercato del 2022 con un possibile colpo dal Napoli. Infatti, il club spagnolo allenato da Carlo Ancelotti sarebbe pronto a chiudere l'acquisto dal Napoli per il Real Madrid del futuro.

Sarà una grande estate di mercato la prossima post covid, la crisi sembra ormai messa alle spalle anche da parte delle big d'Europa che hanno intenzione di tornare protagoniste. Infatti, c'è il Real Madrid di Carlo Ancelotti che pensa in grande, ma non solo a colpi come quello di Kylian Mbappe. Perché il Real Madrid avrebbe deciso di ingaggiare Ospina del Napoli. L'esperto portiere colombiano è in scadenza di contratto a giugno con gli azzurri e quasi sicuramente non ci sarà il rinnovo con gli azzurri pronti a puntare su Meret. Per questo motivo, come svelato da Fichajes.net, Ospina è pronto al trasferimento al Real Madrid. Il club spagnolo ha evidente bisogno di rinforzare il ruolo di vice Courtois per la porta. In partenza Andriy Lunin che cerca più minuti e sarà ceduto in estate. Per questo ora Ancelotti vuole prendere al Real Madrid Ospina ingaggiandolo gratis da parametro zero.

Senza aspettare che arrivi l'estate, come riportato dai colleghi spagnoli di Fichajes.net, il Real Madrid è pronto ad ingaggiare Ospina da svincolato. Infatti, pare convinto il Real Madrid da Carlo Ancelotti che intende andare avanti definitivamente con l'ingaggio di David Ospina al Real Madrid, il portiere colombiano dell'SSC Napoli ha un contratto in scadenza tra soli 4 mesi e dagli ultimi segnali che arrivano non sarà rinnovato. I giocatore sudamericano sarebbe pronto a ritagliarsi un ruolo da vice e far rifiatare all'occorrenza il titolare Courtois. Pare che i Blancos vogliano chiudere l'affare nei prossimi mesi, in Spagna sono sicuri: sarà lui quindi il primo acquisto del Real Madrid del 2022.