Calciomercato, Real Madrid su Osimhen: il piano di Florentino Perez

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il Napoli di Aurelio De Laurentiis che continua a godersi un grande Victor Osimhen, tra i calciatori più in forma e decisivi in Europa ad oggi. Ci sono aggiornamenti ora però riguardo l'attaccante nigeriano e il suo futuro.

Calciomercato Napoli, Osimhen al Real Madrid

Notizie di mercato per il Napoli e il futuro di Victor Osimhen. Perché il giovane attaccante nigeriano, dopo essere arrivato per circa 70 milioni di euro, lo scorso anno è stato fermato da cotinui infortuni e Covid 19. Ora però è in grande forma e si sta dimostrando il calciatore capace di poter fare la differenza. Come riportato da Gazzetta dello Sportnei giorni scorsi, il Manchester City ma anche Liverpool e Real Madrid pensano all'acquisto di Osimhen. Ora però in Spagna annunciano che i Blancos hanno un piano per concludere il trasferimento.

Osimhen Real Madrid: il piano di Florentino Perez

Florentino Perez e Carlo Ancelotti sognano il colpo Mbappe per la prossima stagione, ma hanno in mente anche di acquistare Víctor Osimhen al Real Madrid. Infatti, come riportato da Fichajes.net, l'attaccante del Napoli potrebbe essere il Piano B di Florentino Perez che vuole concludere il trasferimento di Osimhen al Real Madrid. Il club spagnolo ha messo tra gli obiettivi il calciatore nigeriano e lo segue con attenzione. In cima alla lista dei desideri però c'è Mbappé e se si dovesse complicare la sua firma allora il Real Madrid andrà all in su Osimhen preparando una maxi offerta per il Napoli. Sempre secondo fonti spangnole però a prescindere da Mbappe il Real Madrid tiene nel mirino Osimhen che può arrivare in caso di grandi cessioni nel reparto offensivo.

Calciomercato, le altre big su Osimhen

Resta vivo l'interesse delle grandi squadre per Victor Osimhen che oltre al Real Madrid è tra gli obiettivi di Manchester City, Chelsea, Manchester United e PSG per la prossima sessione estiva di mercato. Il Napoli se lo tiene stretto e pensa già a prolungare il contratto fino al 2026, non ha nessuna intenzione di venderlo o fare sconti.

