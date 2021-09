Gazzetta - In Premier già pazzi di Osimhen, arriveranno offerte dai club inglesi dopo lo show con il Leicester

Le ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il Napoli e la stella Victor Osimhen che ieri ha brillato in Inghilterra durante Leicester Napoli. Doppietta per l'attaccante nigeriano degli azzurri che ha regalato il pareggio nel finale alla prima giornata d'Europa League del Girone C, la gara più complicata sulla carta per la squadra di Spalletti.

Calciomercato, Osimhen nel mirino delle inglesi

Intanto, ci sono aggiornamenti di mercato riguardo proprio Victor Osimhen del Napoli. La doppietta dell'attaccante del calcio Napoli ha attirato su Victor Osimhen tanto interesse, in particolare delle squadre inglesi che hanno assistito alla partita dal campo del Leicester o dalla Tv. Perché Leicester Napoli era una delle partite più interessanti tra Europa League e Conference da dover visionare per talenti e altro. Una prestazione che non è passata inosservata quella di Victor Osimhen che ora è finito tra gli obiettivi delle grandi squadre inglesi di Premier League. Secondo le ultime notizie, presto, il futuro del giocatore potrebbe essere anche lontano da Napoli.

Ultimissime calciomercato Napoli

Calciomercato, offerte per Osimhen in Premier League

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo l'ottima prestazione dell'attaccante nigeriano, infatti, ci saranno tante offerte al Napoli dalla Premier League per Osimhen in particolare. In Inghilterra, si sprecano i rumors di mercato che vedono Osimhen andare in Premier League in futuro. Perché il bomber nigeriano, oltre ad essere giovane e mostrare ancora ampi margini di miglioramento, ha mostrato qualità tecniche e atletiche di un certo livello, tanto che hanno fatto pensare già a molti club di essere pronto per poter affrontare il campionato inglese il più presto possibile. Al momento però restano solo voci.

