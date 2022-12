Calciomercato Napoli, Schira: "Samardzic per sostituire Zielinski, non è considerato incedibile come non lo era Koulibaly"

Il Napoli con Cristiano Giuntoli si sta concentrando sui rinnovi di contratto e quello di Zielinski può saltare per fare spazio a Samardzic.

Il giovane talento dell'Udinese potrebbe arrivare in azzurro nel 2023 se dovesse andar via il centrocampista polacco che è in scadenza nel 2024 e non ha ancora un'intesa per il prolungamento. Secondo le ultime notizie il Napoli non ha intenzione di accontentare Zielinski economicamente e potrebbe andare in Premier League dove ha molto mercato già dalla scorsa estate.

Napoli: futuro Zielinski, via e dentro Samardzic

Calciomercato Napoli - Nicolò Schira è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Da valutare il futuro di Zielinski, potrebbe arrivare un’offerta importante dall’estero che accontenti sia il giocatore che il club. In Premier League potrebbe andare a strappare un ingaggio da 4-5 milioni l'anno che a Napoli non gli sarebbe più concesso vista la nuova politica e l'età ormai avanzata. Come capitato per Koulibaly la scorsa estate. Il Napoli non ha nessun giocatore incedibile e ha dimostrato che tutti sono sostituibili. Samardzic è un 2002 e piace tanto per sostituire Zielinski".