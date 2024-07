Calciomercato Napoli, via libera per Simeone alla Lazio: novità su pagamento cartellino ed ingaggio

Calciomercato Napoli - Apertura totale da parte del Napoli per la cessione di Giovanni Simeone alla Lazio. Come si legge sulle pagine della gazzetta dello Sport, l'attaccante argentino è nel mirino dei biancocelesti che cercano un'altra prima punta dopo la cessione di Immobile al Besiktas. Il Napoli valuta 15 milioni il Cholito ed avrebbe anche aperto ad una formula più agevole per la Lazio che pagherebbe l'importo su più esercizi.

Per Simeone ci sarebbe un ingaggio più alto rispetto a quello attuale. Oggi l'argentino percepisce 1.7 milioni di euro mentre alla Lazio ci sarebbe già un'intesa sulla base di 2 milioni netti a stagione.