Calciomercato Napoli, un ex azzurro porta un acquisto in difesa: "Trattativa in corso"

Calciomercato Napoli, risistemare la difesa sarà uno dei principali obiettivi estivi. Chiaramente molto dipenderà dal tecnico che si accomoderà in panchina al posto di Francesco Calzona - oggi apparentemente lontano da una possibile riconferma - e dal modulo che sceglierà, tuttavia di sicuro ci saranno interventi in difesa alla ricerca di un profilo importante che vada a sostituire Kim con un anno di ritardo e possibili gregari per completare il reparto al netto di varie possibili partenze. E oggi è arrivato importante a proposito di un possibile profilo utile per portare esperienza e completare il pacchetto difensivo.

Mercato Napoli, nome a sorpresa per la difesa

Si tratta di Ardian Ismajli, storico punto di riferimento dell’Empoli nonché grande interprete della difesa a tre. “Posso dire che è da tempo che lavoriamo a questa operazione. C’erano altre squadre interessate, come Genoa e Sassuolo. Il calciatore, però, voleva fare uno step ulteriore ed ha deciso per gli azzurri. Posso dire che stiamo lavorando da gennaio.

E ancora: "C’è un rapporto importante con il calciatore e con la sua famiglia. Stiamo lavorando molto e nelle prossime ore, o i prossimi giorni, potremo dirvi se ci saranno altri incontri”, ha svelato a sorpresa l’agente Serxhio Mezi che si sta appunto occupando del futuro del 27enne albanese.

Calciomercato Napoli, Luperto 'spinge' Ismajli in azzurro?

Ma perché proprio Ismajli? Il riferimento alla difesa a tre viene spontaneo ed è stato confermato dallo stesso procuratore che ha infiammato anche i sogni dei tifosi partenopei che sognano Antonio Conte: "Quel che posso dire è che il prossimo allenatore del Napoli potrebbe essere un tecnico che predilige una difesa a tre. Si tratterebbe di un nome molto conosciuto".

Il giocatore, già piuttosto motivato nel fare un grande salto, come solitamente si fa nel mondo del calcio, avrà di sicuro scambiato anche le prime informazioni con l'ex azzurro Sebastiano Luperto - divenuto nel frattempo un leader nell'Empoli - che sicuramente starà facendo da grande sponsor alla piazza di Napoli, anche se non ce n'è direttamente bisogno in quanto la sua passione travolgente è nota in tutto il mondo ed è vivissima dopo la scorsa magica annata.