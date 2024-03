Che record per Luperto: non salta una partita in Serie A dal novembre del 2022

Sebastiano Luperto ormai da qualche tempo si sta affermando come una sicurezza per la retroguardia dell'Empoli ed è anche un calciatore particolarmente continuo, visto il record che può vantare.

Record per Luperto

Nell'attuale Serie A, infatti, il difensore centrale ex Napoli classe 1996 è l'unico calciatore di movimento a non aver saltato nemmeno un istante: 2610 sono i minuti giocati da Luperto sui 2610 complessivi. Con lui ci sono anche due portieri, Montipò dell'Hellas Verona e Falcone del Lecce. Sono ben 46 le partite consecutive da titolare con l'Empoli per Luperto.