Calciomercato Napoli, TuttoSport: tutti pazzi per Younes: tre offerta in A, c'è un club in club in vantaggio

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio al futuro dell'attaccante SSC Napoli Amin Younes

E' il l momento di younes L’attaccante del Napoli non è stato convocato: se lo contendono la Sampdoria (in vantaggio), il Genoa e il Torino Comincia oggi l’ultima settimana del calciomercato invernale, quella che porterà alla conclusione delle trattative fissate (salvo proroghe orarie dell’ultimo momento, esclusivamente per esigenze televisive) per le 20 di venerdì 31 gennaio. Dunque cinque giorni ancora, compreso oggi, per inventare qualche “colpo” o, più logicamente, per tirare le fila di quelle già impostate. Una delle più intriganti è quella che riguarda Amin Younes, attaccante tedesco-albanese di proprietà del Napoli. Ebbene, è un fatto che Younes non comparisse nella lista dei convocati per la gara contro la Juventus, anche in considerazione della numerose voci di mercato. La motivazione ufficiale è legata a un problema fisico, ma ciò non toglie che l’attaccante classe ’93 sia distratto dalle numerose voci di mercato sul proprio conto. E che sia in partenza, soprattutto dopo l’arrivo di Politano (e quello probabile di Mateta), ormai non è più un mistero. Resta, piuttosto, da capire quale sia la sua nuova destinazione da scegliere in una tra Sampdoria, Genoa, Torino. L’inerzia delle ore precedenti il week end dava in vantaggio il club blucerchiato e non solo perché Ranieri aveva speso parole di apprezzamento per lui, ma anche perché a loro volta i liguri erano quasi pronti a sdoganare la partenza di Caprari in direzione Sassuolo. Nella serata di ieri, però, ha cominciato a circolare qualche incertezza a causa del rilancio degli altri due club coinvolti. Tanto è vero che lo stesso Ranieri, dopo la gara con il Sassuolo ha frenato circa la partenza di Caprari: «È sempre subentrato, quando l’ho fatto giocare. Io su Caprari ci conto, l’ho sempre detto. Se va via lui, ne deve arrivare un altro. Non è un contenzioso tra noi e il Sassuolo, è nostro. Per cui se lo vogliono, se lo devono venire a prendere». E, sottinteso, che al suo posto ci sia un’alternativa con Younes primo della lista visto che il Sassuolo non sembra disposto a far tornare Defrel.