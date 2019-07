L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulle trattative in entrata del calciomercato del Napoli: "Elmas attende solo il via libera per partire per l’Italia e raggiungere il ritiro azzurro a Dimaro. Si complica la pista James Rodriguez, sul giocatore è piombato anche il Manchester United. E nonostante gli alti costi l’opzione Pepe diventa prioritaria.Il Napoli è pronto ad alzare l’offerta di 40 milioni fatta al Psv per Lozano, mentre sullo sfondo rimane la particolarissima situazione di Icardi".