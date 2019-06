Calciomercato Napoli, tutte le trattative di oggi 12 giugno [VIDEO]

Calciomercato Napoli - Il Napoli non smette di sondare il mercato internazionale alla ricerca di profili interessanti per puntellare e perfezionare la rosa a disposizione di mister Carlo Ancelotti. Oltre a James Rodriguez, il vero sogno di mercato degli azzurri è Hirving Lozano: l'ala sinistra del PSV piace da tempo a Cristiano Giuntoli. Il suo procuratore è Mino Raiola e vede nella pista partenopa la soluzione ideale per il suo assistito, che però in cuor suo continua ad attendere offerte dalla Premier League. A tal proposito, però, pare essere calato l'interesse del Manchester United, al pari di quello del PSG, per l'attaccante e questo agevola certamente Cristiano Giuntoli. Più difficile la pista che porta a Rodrigo: il Valencia chiede ostinatamente 70 milioni di euro ed a queste cifre l'affare non si fa.

Mercato Napoli: Manolas e Almendra

Rientra nella scuderia di Mino Raiola anche Kostas Manolas: per il greco della Roma i contatti sono seri ma resta il nodo dell'ingaggio. Il centrale, infatti, chiede cinque milioni di euro a stagione ed interessa anche alla Juventus. Un colpo in prospettiva potrebbe essere Bogdàn: il suo agente ai nostri microfoni ha aperto alla possibilità di approdare in azzurro per poi andare in prestito, anche se il presidente del Livorno Spinelli ha sottolineato che, ad oggi, al club granata non è arrivata alcuna offerta ufficiale dal Napoli. Capitolo Almendra: al di là delle smentite di facciata del ds del Boca Juniors Burdisso, la trattativa è molto avanzata e potrebbe esserci una accelerata decisiva già nei prossimi giorni. Sia Veretout che Elmas, in conclusione, piacciono ma l'arrivo di uno dei due è vincolato all'addio di Amadou Diawara.

Calciomercato Napoli, il punto su Hysaj

Altro giocatore con le valigie pronte è Elseid Hysaj, che continua ad essere nel mirino di Atletico Madrid e Juventus

