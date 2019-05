Calciomercato Napoli, tutte le trattative di mercato di giornata [VIDEO]

Calciomercato Napoli - Aria d'estate, tempo di mercato in casa SSC Napoli. De Laurentiis e Giuntoli all'opera per rinforzare la rosa partenopea.

Ultime mercato Napoli, tutte le trattative di giornata

L'idea del club è quella di prendere un paio di centrocampisti per sostituire Amadou Diawara ed Allan, sempre più in bilico. I nomi più caldi sono quelli di Veretout e, in alternativa, Malinovsky: quest'ultimo piace a Carlo e Davide Ancelotti.

Il futuro del centrocampista brasiliano del Napoli Allan resta incerto: il Paris Saint-Germain sembra fare sul serio dopo il pressing durante il mercato invernale. Tuchel spinge per averlo prima dell'inizio della Coppa America.

Almendra e Fornals sono, invece, le alternative a Diawara. Sull'argentino il Napoli c'è: i contatti tra il ds Giuntoli e Burdisso continuano. Per Fornals l'offerta è la stessa di gennaio.

Il sogno si chiama Trippier: difficile da raggiungere perché piace tanto anche alla Juventus che l'ha messo nel mirino in caso di partenza di Joao Cancelo. Ecco spiegato il pressing per Castagne dell'Atalanta. Si sonda il terreno anche per Di Lorenzo ed Hateboer. Difficile, invece, strappare Grimaldo ai porotghesi del Benfica.

Ancora da decifrare anche il futuro di Mario Rui. Aurelio De Laurentiis è a caccia di rinnovamento sulle corsie ed il portoghese sembrerebbe indiziato alla partenza. Il Torino di Walter Mazzarri sembrerebbe essere in pressing sul suo cartellino: l'affare potrebbe chiudersi intorno ai 13 milioni di euro.

Ultimissime notizie Napoli