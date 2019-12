Sky - Tra lunedì e martedì incontro in Spagna tra Napoli e Celta Vigo per Lobotka: i dettagli

La SSC Napoli continua a trattare per provare a strappare Stanislav Lobotka al Celta Vigo.

Ultime mercato Napoli - Incontro in vista per Lobotka

Secondo quanto riportato dal portale di calciomercato gianlucadimarzio.com, "fra lunedì sera e martedì intorno a mezzogiorno, in Spagna, andrà in scena un incontro fra i due club. Un faccia a faccia importante per capire la fattibilità reale dell’operazione. Il Napoli, che ci aveva provato già lo scorso gennaio per lo slovacco, parte da un'offerta che si aggira sui 15 milioni più bonus, mentre il Celta ne chiede 25 bonus compresi. Per questo motivo un punto d'incontro lo si può trovare sui 17/18 milioni di euro. Inoltre gli azzurri non vogliono lasciare al Celta Vigo una percentuale sulla futura rivendita e, quindi, dovranno fare uno sforzo economico maggiore".