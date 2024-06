Calciomercato Napoli, TMW: settimana prossima incontro per il rinnovo di Meret

Calciomercato Napoli, Antonio Conte ha confermato Alex Meret come portiere azzurro e presto alle parole seguiranno anche i fatti.

Calciomercato Napoli, pronto l'incontro con agente Meret

Come infatti rivela TMW, è in programma per settimana prossima un incontro con l’agente del calciatore per il rinnovo contrattuale data l’attuale scadenza nel 2025. L’agente del calciatore, Federico Pastorello, aveva di recente dichiarato che: “Da quando è arrivato Conte ora che tutti vogliano rimanere. Mister Conte è una garanzia di successo. Ci siederemo al tavolo col club per il prolungamento ma sono sicuro che una soluzione la troveremo”.