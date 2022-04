Calciomercato Napoli, TMW: colpo Broja difficile, c'entra la volontà del Chelsea

Calciomercato Napoli, Armando Broja è uno dei nomi fatti nelle scorse ore per sostituire, eventualmente, il vuoto lasciato da una partenza di Victor Osimhen. Ma l'affare si complica a causa del Chelsea: l'attaccante in questa stagione sta distinguendosi al Southampton per le ottime prestazioni, ma a quanto pare non ha l'Italia in testa.

Broja Napoli, affare complicato: il motivo

A complicare l'affare Broja-Napoli, c'entra la volontà del Chelsea. Lo scrive Tuttomercatoweb.com:

"Questo perché l'idea del Chelsea è quello di riportarlo a casa e valutarlo in ritiro, con l'alta possibilità che rimanga poi in Blues. È però una situazione abbastanza complicata, perché non c'è un board né una dirigenza con cui parlare, in questo momento. La sensazione è però che rimarrà, in ogni caso, in Premier League".