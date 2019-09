Mercato 2020, quanti svincolati a giugno! Spuntano nomi di altissimo livello a parametro zero

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio ai potenziali svincolati che si libereranno dalle proprie squadre nell'estate del 2020, con tanti nomi che potrebbero fare anche al caso del Napoli, eventualmente. Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi:

"Come un anno fa Hazard era il boccone più ghiotto, adesso è il danese Eriksen a catturare le attenzioni dei maggiori club del Continente. Il belga, ormai si sa, è finito al Real per 100 milioni di euro, ma la partita per il centrocampista del Tottenham ha una trama leggermente differente. Va dato maggior peso alla candidatura del difensore montenegrino Stefan Savic, anche lui a fine corsa con l’Atletico Madrid.

In Inghilterra sono in scadenza anche David Silva del Manchester City, come Matic, Bailly e De Gea dello United. Il trentenne Toby Alderweireld, centrale belga del Tottenham. In Germania c’è un centrocampista di talento nel Borussia Dortmund che già l’estate scorsa sarebbe sbarcato volentieri in A, Mario Gotze. Ora nuove opportunità per lui?"