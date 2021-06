Svanberg, l'agente: "Mi piacerebbe vederlo al Napoli! Il Bologna chiede tanto, vediamo cosa succederà in estate" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Martin Dahlin, agente di Svanberg del Bologna, calciatore seguito anche dal Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ultime calciomercato Napoli, l'annuncio dell'agente di Svanberg

"Svanberg è tra i numeri 8 più importanti in Europa insieme a Locatelli e altri giovani. Lui sta bene a Bologna e Mihajlovic sta facendo un ottimo lavoro con lui. Il Bologna chiede molto a livello economico, vediamo che può succedere quest’estate.

Svanberg a Napoli? Ovvio che mi piacerebbe vederlo, Napoli è un grande club con una grande storia, sarebbe una buona opzione per lui".