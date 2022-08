Tmw - Sfuma Sirigu per il Napoli? Affare ai dettagli a sorpresa col Fenerbahce

Calciomercato Napoli - Il Napoli rischia di perdere il colpo Sirigu per la porta. Il noto portiere esperto classe 1987 è svincolato e attende l'offerta giusta che però ora potrebbe essere arrivata dalla Turchia.

Napoli: Sirigu verso il Fenerbahce

Come rivelato da Tuttomercatoweb, dopo Joao Pedro il club turco potrebbe piazzare un altro colpo italiano. Infatti, il Fenerbahce è vicino all'acquisto di Salvatore Sirigu, affare ai dettagli già per il portiere classe 87. Il campionato turco si arricchisce di un altro calciatore italiano importante. In arrivo c’è Sirigu, sfuma l'ipotesi Napoli?