Calciomercato Napoli, si libera Gimenez? Romano annuncia: "Il Feyenoord ha quasi chiuso il sostituto"

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultimissime sulle possibili mosse in attacco per il Napoli che punta da tempo su Santiago Gimenez del Feyenoord che è uno dei bomber seguiti per sostituire la possibile partenza di Osimhen. Intanto, come svelato da Fabrizio Romano, il club olandese è ad un passo dall'accordo per il sostituto del giocatore messicano:

"Il Feyenoord è vicino all'accordo per ingaggiare Julian Carranza dal Philadelphia Union, quasi arrivato. Accordo sui termini personali per il giocatore argentino classe 2000 che vuole trasferirsi, i club sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell'accordo. È davvero vicino".