Calciomercato Napoli, si lavora ai rinnovi di Mertens e Ospina. Piacciono tre difensori! Prima offerta per Politano

Calciomercato Napoli, oggi sulle pagine del quotidiano TuttoSport un breve riassunto delle trattative in corso in casa Napoli, sia in entrata che in uscita.

Calciomercato SSC Napoli

Calciomercato SSC Napoli, capitolo rinnovi: secondo TuttoSport il Napoli vorrebbe rinnovare sia il contratto di Dries Mertens che quello di David Ospina. All'attaccante belga sarà proposto un contratto da 2,5 milioni di euro più bonus, cifra comunque inferiore a quella richiesta. Al portiere colombiano invece verrà offerto un rinnovo da 3 milioni di euro a stagione, anche qui al di sotto della richiesta iniziale.

Nuovo difensore Napoli: Min-Jae, Ostigard o Casale

Acquisti in difesa: il Napoli resta in pressing per Kim Min-Jae, il forte difensore coreano del Fenerbahce. La squadra turca però chiede una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro, troppi per il Napoli che dunque continua a restare vigile su altre piste. C'è quella che porta a Leo Skiri Ostigard, difensore del Brighton ex Genoa, e piace anche Nicolò Casale del Verona, obiettivo anche di Monza e Lazio: l'Hellas chiede 10 milioni di euro, Giuntoli ne ha proposti di meno.

Offerta del Valencia per Politano

Capitolo cessioni: è arrivata anche la prima offerta del Valencia per Matteo Politano. Il Napoli chiede almeno 18 milioni di euro per lasciarlo partire alla corte di Gattuso, ma al momento l'offerta del Valencia si è fermata a 10 milioni di euro più bonus: non bastano.