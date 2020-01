UFFICIALE - Rrahmani è del Napoli: il giocatore resta all'Hellas Verona fino al 30 giugno

Calciomercato Napoli. La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Amir Kadri Rrahmani e contestualmente di averlo girato in prestito all'Hellas Verona fino al 30 giugno 2020.

UFFICIALE - Rrahmani è un nuovo calciatore del Napoli

Terzo acquisto per la SSC Napoli in questa sessione di calciomercato: Amir Kadri Rrahamni. Il calciatore resta in prestito all'Hellas Verona fino al 30 giugno 2020. Rrahmani è un difensore centrale che all'occorrenza può giocare sia come terzino destro che sinistro. Gioca con entrambi i piedi ed è un classe 1994. Un ottimo acquisto di prospettiva per il club azzurro.